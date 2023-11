Verfahren in Bonn Großvater missbraucht eigene Enkelkinder

Das Verhalten des Großvaters gegenüber seiner siebenjährigen Enkelin kam den Eltern zunehmend merkwürdig vor: Als er seinen 13-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung an einem Dezemberabend vergangenen Jahres nach einem Besuch zu seiner Mutter zurückfuhr, sprach der Vater den Halbbruder seiner Tochter darauf an. Das Kind schien nur auf eine solche Frage gewartet zu haben und offenbarte seinem Vater ein über sieben Jahre gehütetes Geheimnis. Nicht seine Halbschwester, sondern er selber sei immer wieder von seinem Opa missbraucht worden. Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und des Missbrauchs von Schutzbefohlenen muss sich der 72-Jährige Rentner aus Bad Münstereifel nun vor der 8. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht verantworten und der Senior räumte in einer von seinem Anwalt vorgetragenen Erklärung die meisten Vorfälle ein.