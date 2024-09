Initiative der Ratsfraktion Grüne wollen besondere Ampeln in Bornheim installieren

Was haben Ludwig van Beethoven, die Mainzelmännchen, ein Esel, ein Schützenbruder und Elvis Presley gemeinsam? Ihre Silhouetten zieren Ampeln. Konkret in Bonn, Mainz, Wesel, Neuss und Friedberg. In letztgenannter Stadt war Presley einst als US-Soldat stationiert. Derartig ungewöhnliche Ampeln gibt es noch in anderen deutschen Städten mit vielen weiteren Motiven. Und nun gibt es eine Initiative, solche Anlagen auch in Bornheim zu installieren.