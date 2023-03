Grundschule Sechtem Auch in den Ferien wird was geboten

Wenn um 13 Uhr die Glocke an der Wendelinus-Grundschule in Sechtem läutet, ist zwar der Unterricht für die Schüler zu Ende, doch für die Schüler der Offenen Ganztagsschule (OGS) gibt es noch ein abwechslungsreiches Programm am Nachmittag. Als erstes heißt es, gemeinsam in der Schulmensa Mittagessen. Als der GA die Schule besucht, gibt es Pfannkuchen, das Lieblingsgericht der Schüler. Nach dem Mittagessen folgt der nicht so beliebte Teil: die Lernzeit.