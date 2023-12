Bornheimer über sein Ehrenamt „Für den guten Zweck bin ich ein richtiger Bettel-Prinz“

Der Spruch macht Sinn: „Heute wird schön“ steht auf einer kleinen Tafel, die an der Wand in Günther Hayengas Wohnzimmer in Bornheim-Rösberg hängt. Für den 74-Jährigen ist das nicht nur ein Spruch, sondern er setzt ihn fast jeden Tag in die Tat um: Hayenga fährt ehrenamtlich ältere Menschen aus dem Vorgebirge zu Ärzten oder auch schon mal zu einer Nikolausfeier. Bis vor einiger Zeit hat er auch unheilbar kranken Kindern letzte Wünsche erfüllt. Doch offenbar ist Gutes zu tun gar nicht so einfach in diesem Land, wie er im „Gespräch am Wochenende“ GA-Reporter Christof Ernst erzählt.