Nach Sauna-Eklat Leiter des Bornheimer Schwimmbads von seinen Aufgaben entbunden

Der Badleiter hatte allerdings am Tag der geplanten Unterschriftenübergabe den Mitgliedern der Initiative mitgeteilt, dass er die Veranstaltung durch Polizei und Ordnungsamt auflösen würde, falls sie keine Genehmigung vorlegen könnten. Eine solche gab es in der Tat nicht. Bürgermeister und Stadtbetriebsvorstand hatten in der Folge gleichwohl ihr Bedauern über das Vorgehen des Badleiters ausgedrückt.