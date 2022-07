Stadtbahnlinie 16 : Barrierefreier Ausbau der Haltstellen in Bornheim soll endlich beginnen

Bornheim/Wesseling Bereits im Frühjahr sollte der barrierefreie Ausbau der Haltestellen der Linie 16 in Bornheim beginnen. Passiert ist bislang aber nichts. Das sagt das zuständige Unternehmen.

Mitte Oktober 2021 hatten die Städte Bornheim und Wesseling sowie die Häfen und Güterverkehr Köln (HGK) die gute Nachricht verkündet. Nach langem Hin und Her und jahrelangen Diskussionen sollte im Frühjahr 2022 der barrierefreie Umbau der Haltestellen der Stadtbahnlinie 16 in Hersel, Uedorf, Widdig und Urfeld beginnen. Die Planungen seien so gut wie abgeschlossen, die Aufträge sollten sodann ausgeschrieben werden, hatte es geheißen. Die HGK ist Betreiberin der Stadtbahn-Infrastruktur auf Wesselinger und Bornheimer Gebiet.

Doch jetzt, im Sommer 2022, ist von Bauarbeiten an den drei Bornheimer Haltestellen sowie an der Wesselinger Station der Stadtbahnlinie nichts zu sehen. Geht die quasi unendliche Geschichte des Wartens auf die Barrierefreiheit weiter? Das bleibt abzuwarten. Schließlich teilte HGK-Sprecher Christian Lorenz auf Anfrage des General-Anzeigers mit, dass – Stand jetzt – Ende August nun mit den Arbeiten begonnen werden soll. Es habe Verzögerungen gegeben, so Lorenz, das Ausschreibungsverfahren habe sich länger hingezogen als geplant.

Gebaut wird von Norden nach Süden

Erfolgen sollen die Arbeiten laut Lorenz von Norden nach Süden, also mit Beginn an der Haltestelle in Wesseling-Urfeld, woran sich nacheinander die Stationen in Widdig, Uedorf und Hersel anschließen. Rund zwei Jahre soll die Gesamtbaumaßnahme dauern, also vom Beginn der Arbeiten in Urfeld bis zum Abschluss in Hersel – „sofern es nicht zu Verzögerungen beim Bau kommt“, wie Lorenz anfügte.