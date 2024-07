Klima- und Insektenschutz Haltestellen in Bornheim sollen künftig begrünt werden

Darüber hinaus bilden bepflanzte Dächer auch noch einen Nahrungs-Hotspot für Insekten aller Art. Deshalb hat die Vorgebirgs-Stadt in den vergangenen Jahren im Rahmen des barrierefreien Ausbaus von Bushaltestellen die dortigen Wartehäuschen begrünt. So zum Beispiel am Bahnhof Sechtem und am Grünen Weg beziehungsweise Clarenweg in der Rheinstraße in Hersel.