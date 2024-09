Fast 100 Vorschläge für Maßnahmen Klimaneutralität könnte Bornheim bis zu einer Milliarde Euro kosten

Sechs Handlungsfelder hat Gruben ausgemacht, in denen die Reduktion von Treibhausgasen, insbesondere von Kohlendioxyd (CO²) erreicht werden kann, um nur noch so viel in die Atmosphäre abzugeben wie abgebaut werden kann, also Klimaneutralität zu erreichen. So sollen zum Beispiel im Mobilitätssektor mehr Ladestationen für E-Bikes und E-Autos, mehr Öffentlicher Personennahverkehr und bessere Wege für Fußgänger einen Umstieg vom Auto auf andere Fortbewegungsmittel erleichtern.