Ehrenamtliches Engagement Auszeichnung für Sechtems Karnevalisten

Der Sechtemer Kinderkarnevalszug ist stets einer der ersten Züge der Karnevalssession im Vorgebirge. Am 5. Februar 1994 fand er zum ersten Mal statt. Seitdem ziehen jedes Jahr viele Fußgruppen am Samstag vor Weiberfastnacht durch den Ort. Von 1993 bis 2000 wurde der Zug von einer Privatinitiative um den Gründer Dieter Rapp herum organisiert. Mit Gründung und Eintrag in das Vereinsregister übernahm dann der Verein die Organisation. Rapp war im Mai 2023 im Alter von 81 Jahren gestorben.