Neues Projekt : Hemmerich kauft Traktor zur Pflege des Sportplatzes

Bornheim-Hemmerich Aus dem ehemaligen Fußballplatz des SSV Vorgebirge soll ein Sport- und Freizeitzentrum für Jedermann werden. Für die Pflege des Rasens hat der Ortsausschuss Hemmerich jetzt einen Traktor angeschafft.

Boulebahn und Basketballfeld geplant

„Wir hoffen natürlich auf Unterstützung aus dem Dorf. Wir brauchen dringend Leute, die sich an der Instandsetzung und an der späteren Pflege beteiligen“, sagt Eichen. Berchtold stimmt ihm zu. An Ideen der Gestaltung mangelt es beiden nicht. „Der Platz soll als Sport- und Freizeitfläche für Jedermann dienen. Privatpersonen sollen sich dort ebenso treffen wie Vereine“, erklärt Eichen.

Mülltonnen und Bänke sollen am Spielfeldrand installiert werden. Neben neuen Fußballtoren an den Seiten soll auch ein Kleinfeldfußballbereich für kleinere Teams eingerichtet werden. In einer Ecke soll eine Boulebahn, in einem anderen Bereich ein halbes Basketballfeld in einer Breite von achtmal acht Metern installiert worden. Auch an Sportbereiche wie Fitness, Yoga und Aerobic ist mit Gerätschaften und einer Tartanbahn gedacht. „Die Fläche ist groß genug und besitzt viel Potenzial. Wir haben noch viele Ideen“, sagt Berchtold. Eichen und er setzen bei der finanziellen Realisierung auf Sponsoren und verschiedene Töpfe der Sportförderung. „Es wäre schön, Firmen aus Bornheim als Sponsoren des Projekts zu finden. Wir könnten als Gegenleistung Banner am Rand aufziehen“, sagt Eichen. Die Planungen stehen noch ganz am Anfang, der erste Schritt ist mit dem Kauf des Traktors getan. „Es ist die größte Anschaffung, die der Ortsausschuss je getätigt hat. Dabei ist der Traktor auch vielseitig verwendbar, so dass wir ihn auch für andere Aufgaben einsetzen können. Wir sind mächtig stolz darauf“, sagt Berchtold.