Jubiläum der Hemmericher Wehr Ein Großbrand sorgte vor 100 Jahren für Feuerwehr-Gründung

Es war ein Großbrand in Kardorf Anfang 1924, der für die damalige Hemmericher Pflichtfeuerwehr, die auch für den Brandschutz im Nachbardorf zuständig war, nur schwer zu löschen war. Schnell war sich die Bevölkerung beider Dörfer einig, dass „mit einer besser ausgebildeten Feuerwehr und einer straffen Organisation mehr hätte gerettet werden können“. So steht es in der Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Hemmerich, die im Rahmen des 75-jährigen Bestehens erstellt wurde.