Spur der Zerstörung : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Hersel

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Hersel

Eine Explosion hat die Kreissparkasse in Hersel erschüttert. Foto: Ulrich Felsmann

Hersel Ein lauter Knall war in der vergangenen Nacht in Hersel zu hören. Dort haben Unbekannte den Geldautomaten einer Filiale der Kreissparkasse gesprengt und für erheblichen Schaden gesorgt.

In den frühen Morgenstunden wurden Anwohner der Rheinhalle in Bornheim-Hersel durch einen lauten Knall geweckt. Wie die Polizei Bonn mitteilt, haben zwei noch unbekannte Täter gegen 3.15 Uhr, den Automaten in der Filiale der Kreissparkasse Köln gesprengt.