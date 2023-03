Baumfällungen in Bornheim : Warum in der Gartenstraße in Hersel elf Birken verschwunden sind

Warum in der Gartenstraße in Hersel elf Birken verschwunden sind

Bornheim-Hersel In den vergangenen Jahren sind elf Bäume aus der Gartenstraße verschwunden. Welchen Grund hatte das? Und wird es neue Bäume geben?

Allerdings verschwanden die Bäume nicht vollständig aus dem Straßenbild. Darauf wies jetzt Bernd Marx, CDU-Ratsmitglied für Hersel und Uedorf, hin. Zwar seien die bis zu 70 Jahre alten Bäume gefällt, jedoch die Baumstümpfe stehengelassen worden. Für Marx sind die Stümpfe „gefährlichen Stolperfallen“. Nach vielen Beschwerden habe er schon vor einigen Jahren die Stadtverwaltung gebeten, die Baumstümpfe zu beseitigen. Und das ist nun passiert. „Die offenen Stellen werden geteert, sodass der Gehweg in der Gartenstraße wieder nutzbar wird“, so Marx. Das sei eine gute Nachricht für die Anwohner der Gartenstraße, aber auch alle Kinder, die dort zum Beispiel auf dem Weg zur Schule hergehen.

Nicht alle Baumstümpfe kommen weg

So oder so: In der Gartenstraße gibt es weniger Bäume, die mit Blick auf den Klimawandel kühlend auf die Straße einwirken können. „Ersatzpflanzungen an gleicher Stelle sind aufgrund der Gehwegbreite nicht möglich“, führte Lüttgen weiter aus. Abgesehen davon, dass es für Menschen in Rollstühlen beziehungsweise mit Rollatoren oder mit Kinderwagen zu eng sei, sei es auf dem etwa 1,80 Meter breiten Gehweg nicht möglich, „dauerhaft und nachhaltig Bäume zu etablieren“.