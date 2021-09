Trinkwasser in Bornheim : Ursache für Verunreinigung noch nicht gefunden

Trinkwasser in Bornheim

Das Trinkwasser in Hersel, Uedorf und Widdig wird derzeit untersucht. Foto: DPA

Bornheim-Hersel Im Trinkwassernetz von Hersel, Uedorf und Widdig sind Keime gefunden worden. Der Stadtbetrieb Bornheim forscht weiter nach dem Grund – eine mögliche Ursache kann man aber ausschließen.

Quelle und Art der Verunreinigung des Trinkwassers in den Bornheimer Rheinorten Hersel, Uedorf und Widdig sind nach wie vor unklar. „Wir desinifizieren das Wasser weiter und nehmen Proben, um den Herd der Verunreinigung festzustellen“, sagte Wolfgang Hönighausen, Technischer Leiter Wasser beim Stadtbetrieb Bornheim, dem GA am Montag. Eine mögliche Ursache könne er jedenfalls ausschließen: Die Verunreinigung habe nichts mit der Tatsache zu tun, dass der Stadtbetrieb sein Wasser aus Rheinuferfiltrat gewinne. Am Wasserwerk seien nämliche keine Keime nachgewiesen worden.