Stadtbahnlinie 16 Kurioser Vorfall legt Kreuzung in Hersel mehrere Stunden lahm

Ein Fahrrad hat am Donnerstag für ein Verkehrschaos in Hersel gesorgt. Konkret an der Kreuzung Elbestraße, Roisdorfer Straße, Moselstraße, wo sich auch ein Bahnübergang über die Schienen der Stadtbahnlinie 16 befindet. Um den Verkehr an der Stelle möglichst reibungslos zu regeln, sind die dortigen Schranken und die Ampelanlage zusammengeschaltet. Fachleute sprechen in einem solchen Fall von einer Bahnübergangs- und Straßensicherungsanlage (Büstra).