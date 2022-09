Fest mit verkaufsoffenem Sonntag : „Herseler Herbst“ bietet an diesem Sonntag buntes Programm

„Herseler Herbst“ bietet an diesem Sonntag buntes Programm

Bornheim-Hersel Nach zwei Jahren Corona-Pause wird auch in dem Bornheimer Rheinort Hersel wieder gefeiert. Los geht es am Sonntag, 18. September, um 12 Uhr.

„Hersel hat ein gut funktionierendes Angebot“, sagt Bornheims Bürgermeister Christoph Becker. Und wer das noch nicht kennt, kann sich am kommenden Sonntag davon überzeugen. Gewerbetreibende, Vereine und Institutionen haben zum „Herseler Herbst“ ein buntes Programm zusammengestellt.

Am Sonntag, 18. September, findet die Veranstaltung zum nunmehr zwölften Mal statt – nach zweijähriger Corona-Zwangspause. Becker wird das Fest um 12 Uhr am Möbel- und Bestattungshaus Bovelet, Mertensgasse 2, eröffnen. Von 13 bis 18 Uhr findet zudem ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Entstanden war die Idee für das Fest im Jahr 2008, und zwar anlässlich des 100-jährigen Bestehens ihres Unternehmens, wie Yvonne Bovelet berichtet. Der Pandemie sei es geschuldet, dass einige Unternehmer in diesem Jahr etwas zurückhaltender seien. Ungeachtet dessen hoffen Bovelet und die anderen Mitglieder der Interessengemeinschaft „Herseler Herbst“ auf einen schönen Tag.

Im Aegidiussaal zeigt die Lego-Gruppe der Ursulinenschule und des Collegiums Josephinum Bonn, was sich mit den bunten Bausteinen alles machen lässt. Um 13, 14 und 15 Uhr kann der Turm der St.-Aegidius-Kirche bestiegen werden, auf dem Parkplatz daneben findet ein Kinderflohmarkt statt (keine Standgebühr, keine Anmeldung).

In der Weinhandlung Antwerpen an der Rheinstraße gibt es nicht nur gute Getränke, sondern auch eine Ausstellung zur Geschichte Hersels sowie Info-Stände verschiedener Institutionen und Gruppen. Auch soll dort um 14 Uhr die KG Blau-Gold Hersel-Widdig auftreten, um 14.30 Uhr dann das Tambour-Corps Germania Hersel sowie die Germania Funken – nachdem diese bereits um 14 Uhr ihr Können bei der Bäckerei Kries an der Richard-Piel-Straße gezeigt haben.