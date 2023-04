Neuer Feuerwehrspielplatz in Bornheim-Sechtem Hier gibt es Themenspielplätze im Linksrheinischen

■ Bornheim: In Bornheim gibt es noch drei weitere Themenspielplätze. Mittelalter- und Märchenabenteuer gibt es auf dem Spielplatz am Alten Weiher in Roisdorf zu erleben, wo unter anderem das Klettergerüst wie eine Burg gestaltet ist, ein Kletterpferd steht und ein Ritter auf einem Karussell thront. Rund um das Thema Kunst dreht sich der Maler-Spielplatz an der August-Macke-Straße in Dersdorf. Wilde Piraten-Action ist auf dem Spielplatz am Widdiger Lichtweg angesagt, etwa mit Kletterschiff und wellenförmiger Rutsche.