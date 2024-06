Stiftung engagiert sich seit fast 25 Jahren Hilfe für Bornheimer in Not

Eine Spendenbox befindet sich nun neben den Leergutautomaten des Edeka-Centers am Peter-Hausmann-Platz in Bornheim-Ort. Derartige Aktionen sind verbreitet. Kundinnen und Kunden können ihren Pfandbon für eine gute Sache spenden. In diesem Fall für eine gute Sache direkt vor ihrer Haustür: die Bornheimer Stiftung Theodor Strauf und Eberhard Pies.