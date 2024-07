Lost Place mit neuem Leben Warum die Burg Hemmerich nicht so verlassen ist, wie sie scheint

Sie wirkt verfallen und dennoch imposant, die Ruine der Burg Hemmerich mit ihren hoch aufragenden Türmen. Die Fassade bröckelt und ist von wucherndem Grün bewachsen, das sich sogar durch die leeren Fenster seinen Weg sucht. Doch so verlassen der durch ein Feuer zerstörte Bau auch scheint – rund um den seitlich gelegenen Innenhof des Burggeländes samt angrenzenden Wirtschaftsgebäuden aus dem 19. Jahrhundert herrscht durchaus Leben. Hier gibt es Wohnungen und auch einen besonderen Mieter, wie ein Briefkasten an dem hinter einem Portal gelegenen Privatgelände verrät: Die in Hürth ansässige Fernsehproduktionsfirma Filmpool dreht hier die Sat.1-Vorabendserie „Die Landarztpraxis“.