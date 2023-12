Hochwasser Straßen in den Bornheimer Rheinorten gesperrt

Das bringt eine ganze Reihe von Sperrungen mit sich, die der Stadtbetrieb Bornheim umgesetzt hat. Dazu gehört laut Schumann die Sperrung des Verbindungswegs zwischen Auenweg und Leinpfad, an der südöstlichen Seite des alten Herseler Sportplatzes, des Verbindungswegs zur Bootsrampe sowie des Leinpfades ab Ecke Siegstraße/Bayerstraße. Dort gibt es eine Absperrschranke, Hinweisschilder sowie fünf rote Warnleuchten für die Dunkelheit. Ebenfalls gesperrt ist die Verlängerung Karolingerstraße am oberen Fußweg in Widdig mit einer Absperrschranke und entsprechenden Verkehrszeichen. Ähnliche Absperrungen sowie Warnleuchten gibt es laut Stadt in Widdig an der Zufahrt zur Nato-Rampe (Einmündung Ecke Sankt-Georg-Straße), in der Schenkgasse an der Einmündung Rheinuferweg ab dem vorhandenen Sperrpfosten sowie in der Schweizstraße an der Abfahrt zum Leinpfad.