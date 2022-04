Reaktion auf Wegfall der Corona-Beschränkungen : Höhere Eintrittspreise für das Bornheimer Schwimmbad

Großer Bedarf an Schwimmkursen : Unternehmen will neues Schwimmbad in Bornheim bauen Bekommt Bornheim ein weiteres Schwimmbad? Ein Unternehmen ist mit einem solchen Plan an die Politik herangetreten, unabhängig von der Sanierung des Hallenfreizeitbads. Darum geht es genau.