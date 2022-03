Krieg in der Ukraine : Hundeschule in Hemmerich sammelt für die Ukraine

Bornheim-Hemmerich Die Dialog Hundeschule in Hemmerich hat Spenden für die Ukraine gesammelt, indem sie kostenfreie Agility-Stunden angeboten hat. So sind beachtliche 750 Euro zusammengekommen.

„Die Idee kam mir ganz spontan am Vorabend“ berichtete Angela Austermann, Hundetrainerin der Dialog Hundeschule in Bornheim-Hemmerich. Angesichts der Ereignisse in der Ukraine fühlte Austermann die Notwendigkeit einer Hilfsaktion. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Nora Beckmann von der Hundeschule Stätz & Co., ebenfalls aus Bornheim, war schnell die Idee geboren, einen Tag lang einen kostenlosen Agility-Kurs für Freunde und Bekannte auf dem Gelände in Hemmerich anzubieten. Statt Bezahlung wurde um Spenden für die Ukraine gebeten.

Durch Agility: 750 Euro Spenden für Kinder in der Ukraine

Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich schon kurz nach 9 Uhr am Freitagmorgen die ersten Tierhalter am Gelände. Am Ende waren dann über 670 Euro im Spendenschwein zusammengekommen. „Ich bin nach 7 Stunden Agility jetzt fix und fertig, aber total gerührt von der guten Stimmung und der Spendensumme“ meldete Austermann sagte Austermann am Abend im Gespräch mit unserer Redaktion.Er werde den Betrag auf die runde Summe von 750 aufstocken, die an das Unicef Hilfswerk gespendet werden sollen. DIeses ruft derzeit dringend dazu auf, die Kinder zu schützen und sicherzustellen, dass humanitäre Hilfe Kinder in Not sicher und schnell erreichen kann.