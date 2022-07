Verkehrssicherheit : Keine Radspur im Kreisel zwischen Bornheim und Wesseling

Am Neuen Kreisel zwischen Bornheim und Wesseling ist keine Radspur geplant. Foto: Hans-Peter Fuß

Bornheim/Wesseling Die L 192 zwischen Bornheim und Wesseling ist eine viel befahrene Straße. Derzeit wird der Kreisverkehr an der Einmündung der L 261 neu gebaut. Die Belange der Radfahrer seien dabei aber nicht eingeflossen, gibt es Kritik.

Die Bauarbeiten am Kreisverkehr auf der Landesstraße L 192 zwischen Bornheim und Wesseling liegen voll im Zeitplan. Aller Voraussicht nach, so Torsten Gaber vom Landesstraßenbauamt Straßen.NRW in Euskirchen, kann der Kreisel zum Ende der Sommerferien in der nächsten Woche freigegeben werden. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf 750.000 Euro.

Dass in diese Planung die Belange der Radfahrer wieder einmal nicht eingeflossen seien, kritisiert allerdings der Bornheimer SPD-Ratsherr und Breniger Ortsvorsteher Wilfried Hanft. Er bemängelt, dass keine Spur für Radler gebaut würde. Die fehlte ebenso vor Jahren bei der Sanierung der L182 zwischen Heimerzheim und Brenig.

Dazu sagt Gaber, in den Kreisverkehr bei Bornheim könne gar keine Spur für Radfahrer eingebaut werden, weil an den Landesstraßen L 192 und L 261, die in den Kreisel münden, keine Radwege existierten. „Im Kreisel eine Radspur anzulegen, wäre für die Radfahrer selbst sehr gefährlich, denn sie müssten ja zurück auf die Straßen, wo ein Radweg fehlt.“

Amt braucht politischen Auftrag

Grundsätzlich, so der Sprecher von Straßen.NRW weiter, benötige sein Amt einen politischen Auftrag, auch für den Bau von Radwegen. Daran sei auch der Radweg an der L 182 gescheitert. Man könne nicht einfach hingehen und einen Radweg planen, ohne zuvor den Landwirten die Flächen abgekauft zu haben. Ohne einen entsprechenden Auftrag aus der Politik, in diesem Fall wäre der Regionalrat in Köln das zuständige Gremium, werde man aber nicht tätig.

Für den Verkehr ist die L 192 seit Beginn der Arbeiten ab dem Kreisel von Bornheim in Richtung Wesseling voll gesperrt. Der Weg über die L 261 in Richtung Roisdorf und Bonn bleibt frei.