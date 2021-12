Bauen in Bornheim : Neues Wohn- und Geschäftshaus in Bornheim

Bornheim Bis Ende 2023 sollen 30 Wohnungen und Flächen für Büros mitten in der Stadt entstehen. Pläne sorgen bei Anwohnern für Unmut

Dort, wo früher die evangelische Gemeinde an der Königstraße ihr Gemeindehaus unterhielt, soll ein viergeschossiges Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Geplant hat der Investor, die in Bornheim ansässige GTS Group, 30 Wohnungen. Im Erdgeschoss sind Flächen für Gewerbe vorgesehen. „Das wird wohl eher kein Einzelhandel“, sagt Egor Kaspirowitsch, Abteilungsleiter Bau bei der GTS Group. Er geht derzeit davon aus, dass dort Büroflächen entstehen.

Mit der Erteilung der Baugenehmigung durch die Stadt Bornheim rechnet Kaspirowitsch noch im Dezember. Noch vor Weihnachten soll das inzwischen entkernte alte Gemeindehaus abgerissen werden. Im April 2022 will das Unternehmen mit dem Bau des neuen Gebäudes beginnen. Ende 2023 soll es fertig sein. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt etwa acht Millionen Euro. Die GTS Group hatte das Grundstück im Sommer 2020 erworben. Sie benötigt für ihr Vorhaben ein angrenzendes Grundstück, um dort einen Parkplatz für Bewohner des Hauses bauen zu können. Diese städtische Fläche, früher ein Spielplatz, liegt derzeit brach. Es bestünden zwar Kontakte hinsichtlich dieser Fläche, aber zu Grundstücksverhandlungen nehme man öffentlich nicht Stellung, sagte Stadtsprecher Christoph Lüttgen. Kaspirowitsch bestätigt eine Kaufanfrage an die Stadt. Er habe aber noch keine Antwort erhalten. Insgesamt sollen auf dem Gelände inklusive einer noch anzupachtenden Fläche 19 Stellplätze entstehen.

Die GTS baut und vermietet in der Region hauptsächlich Gewerbeimmobilien und hat auch schon mehrere Projekte in Bornheim realisiert. So errichtete sie beispielsweise 2019 den Bornheimer Business Campus, realisierte aber auch schon mehrere Wohnungsbauprojekte wie das in der Schumacherstraße.