Kommentar zur finanziellen Lage Bornheims : Die Stadt darf es mit Steuererhöhungen nicht übertreiben

An der Königstraße im Bornheimer Zentrum befinden sich viele Geschäfte und Unterhmen. Foto: Axel Vogel

Meinung Bornheim Die Stadt Bornheim darf es mit der Erhöhung der Gewerbesteuer nicht übertreiben, meint GA-Redakteur Christoph Meurer. Sonst erreicht sie das Gegenteil von dem, was sie will. Jetzt kommt es auf die Bornheimer Politik an.