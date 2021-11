Karneval in Coronazeiten : Zur Proklamation von Magnus I. dürfen die Jecken nur unter 2G+

Tollitätentreff 2022

Die Stadt Bornheim kündigt derzeit den 54. Tollitätentreff an. Die Jecken der Region feiern ihm am Dienstag, 8. Februar, ab 19 Uhr in der Herseler Rheinhalle, Rheinstraße 201. Auf der Bühne stehen neben den amtierenden BornheimerTollitäte dann als Top-Acts die „Klüngelköpp“, Marita Köllner, die „Funky Marys“, „De Köbesse“ und „Sibbeschuss“. Die Karten kosten 25 Euro und müssen per E-Mail an nicole.krumbach@stadt-bornheim.de bestellt werden.

Im vergangenen Jahr konnte der Tollitätentreff coronabedingt nicht als große Feier stattfinden. Die Stadt Bornheim entschied sich stattdessen zum ersten digitalen Treffen, an dem alle Interessierten über einen Livestream teilnehmen konnten. kyr