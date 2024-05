Dorfleben in Uedorf Warum die Uedorfer ihre Garagen freiräumen

Ein Highlight für den Ort wird in diesem Jahr wieder der Garagenflohmarkt sein, der alle zwei Jahre organisiert wird und in diesem Jahr am Sonntag, 9. Juni, ab 10 Uhr zum sechsten Mal steigt. Den Termin haben die Veranstalter mit Bedacht gewählt, denn am Tag der Europawahl hofft man auf viele Besucher, die unterwegs zum Wahllokal in der Verbundschule sind, so Vorstandsmitglied Knud Breyer.