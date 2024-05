Initiative der Grünen So will die Stadt Bornheim künftig über neue Unterkünfte für Geflüchtete informieren

Wenn eine Stadt Unterkünfte für Geflüchtete schafft, kann sie davon ausgehen, dass die von Kritik begleitet wird. Das gilt auch für Bornheim. Zu den Vorwürfen, die sich Vertreter der Stadt etwa von Anliegern anhören müssen, gehört nicht selten, dass man sich zu spät über das Vorhaben informiert fühle. So war es bei den Planungen für die Unterkunft am Hexenweg in Bornheim-Ort oder auch für die Aufstellung von Containern auf dem alten Rösberger Sportplatz. Ungeachtet der Frage, ob eine solche Kritik berechtigt ist oder nicht, soll dem in Bornheim nun vorgebeugt werden – mit einem sogenannten Kommunikationsfahrplan.