Inklusion im Vorgebirge Bornheimer Spielplätze sollen barrierefreier werden

Die Stellungnahme der Stadt liegt bereits vor. Darin betont die Verwaltung, dass sie das Ansinnen der Grünen unterstützt. Auch verweist sie auf neugestaltete Spielplätze an der Schmiedegasse in Waldorf und an der Berner Straße in Sechtem. Dabei sei auf eine inklusionsgerechte Gestaltung Wert gelegt und bei der Gestaltung die besonderen Bedürfnisse der Kinder mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen in den Blick genommen worden.