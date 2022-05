Serie: Inklusion im Vorgebirge : Wie die Arbeit mit Schafen und Ziegen zu mehr Selbstständigkeit verhilft

Bornheim-Roisdorf In der Serie „Inklusion im Vorgebirge“ schauen wir auf die vielen Facetten, die Inklusion haben kann. Dieses Mal geht es nach Bornheim-Roisdorf. Hier bereitet Katja Kleser gemeinsam mit unter anderem zwölf Hühnern und 18 Schafen junge Menschen durch ein „tiergestütztes Sozialtraining“ auf die Berufsfähigkeit vor.

Wenn Jan das Tor zur Koppel am Roisdorfer Donnerstein öffnet, warten die drei Ziegen Gretel, Lisabetta und Klara sehnsüchtig auf ihn. Sie haben Hunger, der 23-Jährige sorgt fürs Futter. Vorsichtig füllt Jan Müsli und getrocknete Früchte in verschiedene Schüsseln. Die stellt er an einen Kirschbaum, damit „die Tiere von da auf die angrenzende Wiese kommen“, erklärt der Impekovener.

Das Füttern der Tiere – zwölf Hühner und der Hahn Caruso, 18 Schafe, vier Böcke, die Hunde Lilly und Frieda sowie die beiden Pferde Mister T. und Trulla leben auf dem Privatgelände am Roisdorfer Donnerstein - gehört zu den Aufgaben des jungen Praktikanten, für die er zuerst einmal in der Woche für zwei Stunden nach Bornheim kommt. Denn hier wird der junge Erwachsene, der nach dem Abschluss einer Förderschule vier Jahre mit seinen Eltern in den USA gelebt hat, in einem „tierunterstützten Sozialtraining“ auf seine künftige Berufsfähigkeit vorbereitet. Das Konzept hat die 58-jährige Bewegungstherapeutin und Psychomotorikerin Katja Bleser gemeinsam mit dem Verein „Inklusive Arbeit Alfter“ entwickelt - in Anlehnung an die in den Niederlanden entstandenen „Fürsorgebauernhöfe“. Bleser selbst übt ihren Beruf mit Leib und Seele aus und war 16 Jahre lang als Motopädin an einer Bonner Förderschule mit den Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung tätig.