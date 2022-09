Bonner Werkstätten weihen Neubau ein : Mehr Arbeitsplätze in Bornheim für Menschen mit einer Behinderung

Bornheim-Hersel Die Bonner Werkstätten haben sich am Standort in Bornheim-Hersel vergrößert. Denn: Die Nachfrage nach Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen ist stetig gewachsen.

Toni Breuer ist beeindruckt davon, wohin sich die Bonner Werkstätten der Lebenshilfe entwickelt haben. Der heutige Ortsvorsteher von Hersel hatte die Veränderungen am Standort seit 1974 mitverfolgt. Jetzt war er an die Allerstraße im Bornheimer Stadtteil Hersel gekommen, um das neue Werkstätten-Gebäude mit einzuweihe.

Hohe Nachfrage von Werkstattplätzen

In den Bonner Werkstätten arbeiten Menschen mit Behinderung. Ein Angebot, das in den vergangenen Jahren immer mehr in Anspruch genommen wurde. Vor allem am Standort Beuel habe es eine „Überbelegung“ gegeben, sagte Andreas Heß, Geschäftsführer des Unternehmensverbundes Lebenshilfe Bonn/Bonner Werkstätten. Dem wolle man mit dem Neubau, der rund vier Millionen Euro gekostet hat, entgegenwirken.