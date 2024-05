Inklusion im Vorgebirge Bornheim ist eine assistenzhundfreundliche Stadt

Bornheim · Ein Aufkleber am Bornheimer Rathaus zeigt an, dass Assistenzhunde dort willkommen sind. Eigentlich sollte das überall so sein, ist es aber nicht. Allerdings gibt es gesetzliche Regeln für Blindenhunde, die auch Geschäftsinhaber in Bornheim beachten müssen.

10.05.2024 , 15:00 Uhr

Bürgermeister Christoph Becker (2.v.l.) bringt im Beisein von Christoph Janicke (l.), Marisa Sommer mit ihrem Hund Rainer und Erwin Diekmann den Aufkleber zur assistenzhundfreundlichen Kommune an der Eingangstür des Rathauses an. Foto: Susanne Träupmann





Von Susanne Träupmann