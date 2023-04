Projekt an der Bornheimer Europaschule Gegrillte Grillen und Mehlwurm-Pizza: Kulinarische Grenzerfahrung in der Schule

So auch in der Küche: Ein kurzer theoretischer Einstieg stimmte in das Thema Verzehr von Insekten als alternative Ernährungsform ein. Trotzdem löste die praktische Zubereitung bei dem einen oder anderen Gefühle des Ekels aus. Auf der Speisekarte standen als Snack gegrillte Grillen. Außerdem tunkten die Jugendlichen Wanderheuschrecken in flüssige Schokolade und servierte sie am Spieß mit Obst. Birgit Neumann, Lehrerin am Hardtberg-Gymnasium, hatte schon am Sonntag Mehlwürmer gebacken, damit „die Schüler für das Topping der Pizza nicht zu viel Zeit verlieren“.