Interview mit Bernd Stelter „Meine einzige Droge ist der Bornheimer Spargel“

Man wundert sich, dass Bernd Stelter (63) so gelassen ist: Am Tag vor diesem GA-Interview wurde ihm aus der Künstlergarderobe in Erfurt das Portemonnaie geklaut. Geld, Ausweis, Kreditkarten – alles weg. Und zu allem Überfluss war in der Küche seines Hauses in Bornheim-Hersel der Strom ausgefallen. Aber der Komiker, Kabarettist und Büttenstar zeigte sich davon unbeeindruckt. Und er war vor der Premiere seines neuen Programms „Reg dich nicht auf. Gibt nur Falten!“ in der Rheinhalle Hersel (www.rheinhalle.eu) am 18. April im Gespräch mit GA-Mitarbeiter Christof Ernst mal heiter-spöttisch, mal kritisch und sehr nachdenklich.