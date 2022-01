Interview mit Bornheims Ortsvorsteher Dominik Pinsdorf : „Der Stadtjugendring braucht neue Ideen“

Bornheim Acht Jahre war Dominik Pinsdorf im Vorstand des Bornheimer Stadtjugendringes, sechs davon als Vorsitzender. Vielen Projekten konnte er seinen Stempel aufdrücken. Bei den Wahlen im Februar wird der 28-Jährige, inzwischen Ortsvorsteher von Bornheim, nicht mehr kandidieren. Im GA-Interview blickt er auf die vergangenen Jahre zurück, erklärt er, warum er nicht mehr antritt, und verrät, was er seinem Nachfolger wünscht.

Pinsdorf: 2015 war gefühlt die Luft raus, es gab kaum junge Menschen im Vorstand. Wir haben dann neu gestartet. Freizeitangebote wie der Jugendtreff waren auf den Weg gebracht worden. Da gab es nichts mehr zu tun. So haben wir einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Unser Ziel war es, das Demokratieverständnis der jungen Menschen zu fördern. Junge Menschen müssen lernen, dass sie in einer freien Gesellschaft leben und die Möglichkeiten der Entfaltung nicht selbstverständlich sind.

Er ist ehrenamtlich als Schöffe bei der Jugendstrafkammer am Amtsgericht in Bonn und als Ortsvorsteher in Bornheim tätig. Seine Freizeit verbringt der Junggeselle mit seiner Familie und seinem Hund, mit Lesen und im Sommer auf dem Balkon seiner Wohnung.

Pinsdorf: Wir haben entsprechende Formate entwickelt. 2017 ging „Jugend trifft auf Politik“ mit unserem ersten Gesprächspartner Claus Weselsky, dem Vorsitzenden der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, an den Start. Der SPD-Bundespolitiker Wolfgang Thierse übernahm die Schirmherrschaft, was uns weitere Türen öffnete. Ein Netzwerk entstand, sodass wir immer wieder bekannte und tolle Gäste in Bornheim hatten. Mittlerweile hat sich das Format etabliert. Wir arbeiten mit den weiterführenden Schulen zusammen. Die Jugendlichen bestimmen die Inhalte der Veranstaltungen. Wir überlegen dann, wen wir einladen können. Dabei sind wir sowohl inhaltlich als auch technisch flexibel. So haben wir in der Corona-Zeit das Format weiterentwickelt und auf Digitalität gesetzt.