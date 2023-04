Interview mit Astronom Michael Geffert Wie ein Roisdorfer Wissenschaftler fünf Asteroiden entdeckte

Geffert: Bei unseren Führungen in der Sternwarte Hoher List merkte ich, dass Astronomie ein Thema ist, dass in der Öffentlichkeit gut ankommt, bei dem die Bildung aber sehr vernachlässigt ist. Das war mein Anliegen: Dass man astronomisches Grundwissen an die Leute bringt. Das wird ein bisschen im Physik- und ein bisschen im Erdkundeunterricht abgehandelt, aber den eigentlichen Stellenwert erkennt man nicht so. In der DDR gab es sogar ein Schulfach Astronomie.