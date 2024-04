Gespräch am Wochenende mit Multiinstrumentalist Richie Hellenthal „Ich weiß genau, wer gut singen kann“

Heute Heino, morgen Hip-Hop, zwischendrin etwas Swing: Richard „Richie“ Hellenthal (60) ist ein Wanderer zwischen den musikalischen Welten. Sein Hauptinstrument ist die Posaune. Aber der in Sechtem lebende Musiker spielt mindestens sechs weitere Instrumente. Fällt sein Name in Fachkreisen, schwingt immer Hochachtung mit. Denn „der Richie“ spielt nicht nur mit Top-Stars wir Phil Collins oder Joe Cocker, sondern leitet auch einen Musikverein, arrangiert Instrumentalstücke und geht mit Big Bands auf Tour. Darüber und über sein Leben im Vorgebirge hat er mit GA-Mitarbeiter Christof Ernst gesprochen.