Apfelbauer Roland Schmitz-Hübsch im GA-Interview „Mein Tipp: Die Äpfel immer kühl lagern!“

Das nennt man ein klassisches Familienunternehmen: Den Obstbaubetrieb „Otto Schmitz-Hübsch“ in Bornheim-Merten gibt es in vierter Generation, und die fünfte steht in den Startlöchern. Apfelbauer Roland-Schmitz Hübsch leitet das Unternehmen, ist Herr von mehr als 100.000 Apfelbäumen auf 33 Hektar. Zurzeit herrscht Hochbetrieb, denn die Apfelernte ist in vollem Gange. GA-Mitarbeiter Christof Ernst sprach mit Roland Schmitz-Hübsch (49), der ein wandelndes Lexikon in Sachen Apfelanbau ist und eine Mission hat: Nachhaltigkeit.