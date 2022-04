Interview Sabine Hübel : Wie das Ehrenamt stärker zur Geltung kommt

Zur Person

Die 53-jährige Sabine Hübel, aufgewachsen in Widdig, hat nach dem Abitur 1987 am Herseler Ursulinen- Gymnasium in Bonn Jura studiert. Nach dem Zweiten Staatsexamen arbeitete die Mutter zweier erwachsener Kinder 25 Jahre in der Personalabteilung eines Kölner Unternehmens, bis sie die Stelle 2020 aus persönlichen Gründen aufgab. Seit 2021 ist Hübel in der Bonner Flüchtlingshilfe aktiv und betreut eine Großfamilie. Sie ist verheiratet und lebt in Meckenheim-Merl. trs