Verkehrspsychologe Rainer Banse Warum am Steuer oft die Aggressionen hochkochen

Es war ein ungewöhnlicher Vorfall, der sich da am Mittwoch vor einer Woche auf der Landesstraße zwischen Roisdorf und Hersel an der Einfahrt zu den großen Märkten ereignete. Zwei Autofahrer gerieten in Streit, einer stieg aus und stach seinen Kontrahenten mit einem Messer nieder. Professor Rainer Banse leitet das Institut für Rechtspsychologie an der Uni Bonn und forscht auch auf dem Gebiet der Verkehrspsychologie. Mit ihm sprach Hans-Peter Fuß.