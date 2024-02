Neuer Vorstand des Stadtbetriebs Bornheims Das denkt Oliver Schmitz über das marode Bornheimer Schwimmbad

Schmitz: Wir werden den SBB nachhaltig weiterentwickeln. Dazu gehört der Ausbau erneuerbarer Energien. So suchen wir derzeit Flächen für eine Freiflächen-Photovoltaikanlange, um das Wasserwerk am Eichenkamp mit Energie zu versorgen. Auch bei der kommunalen Wärmeplanung will der SBB als Akteur eine Rolle spielen. Umgestellt werden sukzessive unsere Dienstleistungen. So soll zum Beispiel die Grünflächenpflege ökologisch gestaltet werden, das heißt die Straßenränder werden gemäht statt gemulcht. Wir wollen auch mehr für die Sauberkeit der Stadt tun. Hier wird der Online-Mängelmelder des SBB für Straßenpapierkörbe weiter ausgebaut. Ein neuer handgeführter Staubsauger soll die Sauberkeit in stark frequentierten Bereichen, etwa der Königstraße, verbessern.