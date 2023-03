James Smith junior Bornheimer Nachwuchsmusiker veröffentlicht sein Debütalbum

Wer das Haus von Familie Smith in Bornheim betritt, erkennt schnell, dass Musik eine große Rolle im Leben der Familie spielt: „Music was my first love“ („Musik war meine erste Liebe“) steht groß an der Wohnzimmerwand. Wenn man James Smith senior und James Smith junior danach fragt, wird klar, dass die erste Zeile des Songs „Music“ von John Miles mehr als nur ein dekorativer Spruch ist.