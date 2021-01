Werk einer Künstlerin : Mini-Trump in Bornheim gesichtet

Mini-Trump in Bornheim gesichtet

Bornheim Ist Donald Trump vom Weißen Haus ins Vorgebirge geflogen? Jedenfalls wurde er in Bornheim-Rösberg gesichtet. Dahinter steckt die örtliche Künstlerin Jana Merkens.

Die Spekulationen um die Zukunft von Donald Trump sind vorerst beendet. Schließlich kam am Donnerstag heraus, dass der ehemalige US-Präsident vom Weißen Haus direkt ins Vorgebirge geflogen ist. In zerschlissener Kleidung und mit Haarspray in der Hemdtasche sitzt er obdachlos, vielleicht auf der Flucht vor den US-Strafverfolgungsbehörden, auf dem Rüttersweg im Bornheimer Stadtteil Rösberg, um Geld für ein Comeback zu sammeln.