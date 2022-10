Martinszug in Bornheim-Roisdorf : Jörg Kentenich ist der Sankt Martin von Roisdorf

Interview Bornheim-Roisdorf Es ist eine ehrenvolle Aufgabe: Jedes Jahr darf ein anderer Roisdorfer als Sankt Martin durchs Dorf reiten. In diesem Jahr ist es Jörg Kentenich. Im Interview berichtet er von seiner Vorfreude, seinem liebsten Martinslied und erklärt, warum er in Halloween keine Gefahr für das Martinsfest sieht.

In ein ganz besonderes Gewand darf Jörg Kentenich am Freitag, 4. November, schlüpfen. Als Sankt Martin wird er auf Schimmel „Lady“ den Roisdorfer Martinszug begleiten – zum ersten und einzigen Mal. Denn der Roisdorfer Martinsausschuss kürt jedes Jahr einen neuen Heiligen Mann. Diese Würde zu erlangen, sei eine Auszeichnung für die auserkorene Person, betont Ausschussvorsitzender Tobias Pällmann. Die Wahl sei in diesem Jahr auf Jörg Kentenich gefallen, „da er ein sehr engagierter Roisdorfer Jung ist und schon vieles für unseren Ort getan hat.“ Über die besondere Rolle, die ihm nun zuteil wird, und über das Laternenfest in der heutigen Zeit sprach Kentenich mit GA-Redakteurin Antje Jagodzinski.