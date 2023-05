Interview Jürgen Nettekoven Warum Jürgen Nettekoven von Paul McCartney träumt

Gänsehaut. Dieses Wort fällt oft im Gespräch mit dem Veranstalter Jürgen Nettekoven (67). Gänsehaut hat er häufig beim Hören von Musik, und manchmal macht er daraus ein Konzert wie das mit der Beatles Revival Band am 10. Juni in der Rheinhalle in Hersel. Gänsehaut hatte Jürgen Nettekoven auch, als er nach der Hochwasser-Katastrophe 2021 erstmals wieder sein Haus in Heimerzheim betreten durfte. Darüber und über viele andere Themen hat er mit Christof Ernst gesprochen.