Schüleraustausch mit Bologna : Italienische Schüler probieren deutsche Pizza

Bornheim Wie schmeckt italienischen Schülern eigentlich deutsche Pizza? Austauschschüler aus Bologna waren zu Besuch an der Europaschule Bornheim und machten erstaunliche Entdeckungen.

Sie teilten sich in Gruppen auf, um verschiedene Facetten deutscher Kultur kennenzulernen darunter Essen, Musik, Literatur, Kunst und Sport. Nach einem gemeinsamen Frühstück am Montagmorgen ging es nach Köln. Der Dom, eine Brauerei und das Schokoladenmuseum standen auf dem Programm. Eine Sache stand ganz oben auf dem Plan: gemeinsam Pizza essen, um sie mit einer echten italienischen Pizza in Bologna zu vergleichen. Eine italienische Schülerin war positiv überrascht. „Sie war erstaunlich gut, eine richtige Pizza“, fand sie.

Nicht nur für die Italiener war es ein Erlebnis. Die deutschen Schüler nahmen für sie alltägliche Dinge neu wahr. „Ich habe gegoogelt, was Haribo eigentlich heißt“, erzählt eine Schülerin der Europaschule. Eine andere Schülerin berichtet: „Ich war schon ewig nicht mehr in Köln, obwohl es direkt in der Nähe ist.“ Am meisten überraschte sie jedoch das persönliche Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern an der Liceo-Righi-Schule. In Italien bleiben die Schüler die ganze Schulzeit in einer Klasse, dadurch entsteht ein tieferes Verhältnis. „Wir haben uns nur mit den Schülern im Club verabredet, da kamen auf einmal die beiden italienischen Lehrer mit und tanzten mit uns. Das kennen wir in Deutschland nicht“, berichtet eine Bornheimer Schülerin.