Karneval zu Corona-Zeiten : Landrat Schuster plädiert für Absage der neuen Session

Eine buntes Treiben wie hier beim diesjährigen Karnevalszug in Bornheim-Ort wird es in der kommenden Session in der Vorgebirgsstadt nicht geben. Foto: Wolfgang Henry

Bornheim Corona macht dem Karneval in Bornheim einen dicken Strich durch die Rechnung. In der kommenden Session fallen alle Karnevalszüge aus. Und nicht nur das. Landrat Schuster ist derweil für eine Komplettabsage der Session.

Landrat Sebastian Schuster plädiert für eine Absage der anstehenden Karnevalssession 2020/21. Der Landrat hat sich an den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet gewandt und ihn gebeten, Veranstaltungen für die kommende Session abzusagen, teilte der Rhein-Sieg-Kreis am Mittwoch mit. „Karneval so, wie wir ihn kennen, wird in der Session 2020/2021 nicht möglich sein“, sagte Schuster.

Absagen in Bornheim

Bereits abgesagt sind die Veranstaltungen in Bornheim. In der Stadt wird es in der kommenden Session keine Karnevalszüge, Karnevalssitzungen oder größere jecke Festveranstaltungen geben. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Nach Angaben der Stadt fiel die Entscheidung zum Ausfall einvernehmlich in einer Gesprächsrunde auf Einladung von Bürgermeister Wolfgang Henseler mit Vertretern aller Ortsausschüsse, Dorf- und Vereinsgemeinschaften sowie Karnevalsvereine im Stadtgebiet.