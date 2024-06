Karneval im Vorgebirge Das ist Waldorfs designierte Tollität

Für den Karneval hat sie von jeher eine Schwäche. Schon als Kind wollte Annalena einmal an der Spitze der Jecken stehen – ein Traum, der sich nun erfüllt. Erste Erfahrungen Karneval sammelte sie im Gefolge ihrer Amtsvorgängerin Finja I. (Flohr), die ihrerseits in der kommenden Session Ehrendame ihrer Nachfolgerin ist. Annalenas Großeltern, Rita und Hans-Peter Schreiber, waren 1978 das Prinzenpaar in Merten. Zum Gefolge gehören neben Finja Flohr Luisa Vogel als weitere Ehrendame sowie Adjutantin Denise Schmitz.