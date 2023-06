Karnevalisten in Bornheim-Hersel Warum die „Bonner Chinese“ den Vorstand jünger machen

Im Unterschied zu anderen Vereinen haben die Coronajahre den „Bönnschen Chinese“ wenig anhaben können - im Gegenteil. Der Verein hat in den vergangenen drei Jahren sogar Mitglieder dazugewonnen - nicht zuletzt wegen kreativer Ideen. So wurde der Parkplatz vor dem Vereinslokal zur Ausgabestelle für Kamelle und Fisch to go. Für Knauf eine super Lösung. Er ist seit frühester Kindheit an jeck, Karneval ist sein Lebenselixier. So gehen zahlreiche Initiativen auf ihn zurück. Wie etwa die Gründungen der Großen Dransdorfer Karnevalsgesellschaft (1972) und der Interessengemeinschaft Rheinischer Karneval (1985). Auch den Karneval des Bundesgrenzschutzes in Swisttal-Heimerzheim (1988) hat er organisiert und mehrere Jahre lang moderiert. Sein Engagement brachte ihm 2023 den Orden „Würdigung des Brauchtums“ des NRW-Landtags ein.