Polizei, Ordnungsamt und Malteser ziehen positive Bilanz : Weiberfastnacht in Bornheim: Ordnungsamt konfisziert 1700 Liter Alkohol

Am Morgen danach belaufen sich die aktenkundigen Fälle von Gewalt auf fünf Körperverletzungen und zwei junge Männer, die bei der Festnahme Widerstand leisteten. Einer davon war ein 23-jähriger in Bornheim-Kardorf, insgesamt erfolgten in Bonn und Umgebung vier Festnahmen. In sechs Fällen sprach die Polizei Platzverweise gegen Störenfriede aus. Gerade im Vergleich mit früheren Jahren könne man nur von einem „insgesamt ruhigen Verlauf“ sprechen, sagt Beyer.

Nur halb so viele Besucher wie früher

Das bestätigt auch Christoph Lüttgen, Sprecher der Stadt Bornheim, im Gespräch mit dem GA. In Roisdorf und Kardorf sei es sei sogar „sehr ruhig“ geblieben. Das hängt sicherlich auch mit der Zahl der Besucher in der Partyzone am Rathaus zusammen, die Lüttgen mit insgesamt rund 1000 Personen beziffert. An der früheren Feiermeile am alten Kirchturm seien es doppelt so viele gewesen, so Lüttgen. Das neue Konzept sei aufgegangen: „Es gab so gut wie gar keine Zwischenfälle.“